Словакия не осудила поставки ракет из КНДР в Россию: нет доказательств

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар попытался объяснить, почему его страна не присоединилась к совместному заявлению почти полсотни стран с осуждением поставок России северокорейских ракет, сообщает Европейская правда.

Слова Бланара приводит агентство TASR.

По словам главы словацкого МИД, Братислава "последовательно выступает" за соблюдение международного права и санкций Совета безопасности ООН.

"Но мы не собираемся делать это (осуждать нарушение санкций. – Ред.) только потому, что кто-то подходит к нам и говорит, что он так думает, но не собирается предоставлять нам доказательства в подтверждение этого", – сказал он.

Бланар заверил, что Словакия готова присоединиться к декларации, как только будут представлены доказательства.

"Я уверяю вас: как только мы будем иметь (доказательства. – Ред.) в своем распоряжении, и они убедят нас, в том числе международное сообщество на уровне Совета безопасности, мы присоединимся к нему (заявлению с осуждением. – Ред.)", – заявил министр.

Накануне США с почти полусотней стран осудили передачу Северной Кореей оружия России, в частности то, что северокорейскими ракетами в начале года нанесли удар по Украине. Помимо Словакии, среди стран ЕС заявление не подписала Венгрия.

В Белом доме параллельно заявили, что во время недавних атак против Украины Россия снова запустила несколько баллистических ракет, полученных из Северной Кореи.