ГУР: Россия не имеет возможностей воевать против других стран на суше

В Главном управлении разведки МОУ отмечают, что Россия не имеет возможностей проводить стратегические наступательные операции против других стран на суше, потому что весь ее сухопутный ресурс находится на территории и воюет против Украины, сообщает Украинская правда.

﻿Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий в новом эпизоде подкаста УП "(не)Безопасная страна".

Возможное развитие событий, которое может привести к вступлению Европы в войну, хотя бы стран, которые чувствуют прямую угрозу собственным территориям, таких как Финляндия, Балтийские страны или Польша, Скибицкий оценил как маловероятное.

"Пока мы сдерживаем агрессию Российской Федерации, таких возможностей (открытие второго фронта - ред.) у России нет. Они не имеют стратегических резервов. Смотрите, ту же самую противовоздушную оборону, подразделения они передислоцировали с Дальнего Востока, с севера, из северных регионов, для того, чтобы усилиться и в Крыму, и усилиться вдоль границы с нашим государством. Это первое.

Второе, ну они уже ходили в Финляндию в 1939 году. Но теперь Финляндия это уже мощный игрок, потому что она является членом НАТО. Поэтому наш прогноз, наша оценка очень проста. На сегодняшний день Российская Федерация не имеет возможностей проводить стратегические сухопутные наступательные операции против других стран. Потому что весь ресурс сухопутного компонента сейчас нацелен и находится на нашей территории.

Относительно возможности нанесения каких-то отдельных ударов, дальней авиации, стратегической авиации, это уже другой вопрос.

...Есть вызов, но прямой угрозы, что завтра начнется война в странах Балтии (нет). Там (у России) нет уже кем воевать, просто-напросто".