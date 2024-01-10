Парламент Италии проголосовал за продление военной поддержки Украины

Нижняя палата итальянского парламента проголосовала за резолюцию о продлении военной поддержки Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Ansa.

Резолюция, среди прочего, обязывает правительство "продолжать поддерживать, в соответствии с взятыми обязательствами и тем, что будет согласовано в рамках НАТО и ЕС, а также на международных форумах, членом которых является Италия, органы государственной власти Украины, в том числе путем передачи военных транспортных средств, материалов и оборудования".

"Наша поддержка Украины остается сильной и абсолютно неизменной", – заявил министр обороны Гвидо Крозетто, выступая в парламенте по поводу продолжения военной помощи Киеву, решение о которой Совет министров принял в декабре прошлого года.

"Впереди еще долгий путь вместе с Украиной, но было бы драматической стратегической и политической ошибкой сделать шаг назад сейчас. Наша поддержка должна продолжаться до тех пор, пока не прекратятся российские атаки", – добавил министр.

Министр сообщил, что среди различных действий, которые осуществляет Италия, есть также выражение заинтересованности в участии в коалиции по разминированию, который продвигает Литва.

"После семи уже официально оформленных пакетов мы недавно дали зеленый свет на отправку восьмого транша оборудования, материалов и систем в Киев. Этот пакет оборудования и систем вооружения также направлен только и исключительно на усиление обороноспособности Украины", – сказал Крозетто.

Резолюция была принята 195 голосами "за", 50 – "против" и 55 – "воздержались".

В декабре Совет министров Италии поддержал продление на еще один год – до конца 2024-го – полномочий, которые позволяют ей оказывать военную и военно-техническую помощь.

Напомним, решение о предоставлении Украине военной помощи приняло еще предыдущее правительство Италии во главе с Марио Драги. После прихода осенью 2022 года к власти премьер-министра Джорджии Мелони ее Совет министров решил продлить эти полномочия на 2023 год.

На сегодня публично сообщалось по меньшей мере о семи итальянских пакетах военной помощи, в октябре Крозетто говорил о подготовке восьмого.