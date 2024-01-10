ОВА: Российская армия обстреляла село на Херсонщине, ранены супруги

Российская армия обстреляла село Красный Маяк в Херсонской области, ранены муж и жена, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

"Пострадали супруги – мужчина 1959 года рождения и женщина 1967 года рождения. У них диагностировали ранения конечностей и взрывные травмы.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают им помощь".

Также в результате обстрела повреждено по меньшей мере 7 жилых домов.