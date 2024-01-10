Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, два человека пострадали

Российская армия вечером 10 января обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине, два человека пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщиил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Из тяжелой артиллерии враг трижды обстреливал Никопольщину. Ударил и дронами-камикадзе. Громко было в райцентре, Покровской сельской и Марганецкой общинах.

Пострадали 56-летний мужчина и 39-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно".

Также взрыв прогремел в Кривом Роге. ПВО работала в Синельниковском районе.