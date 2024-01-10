Close button

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, два человека пострадали

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, два человека пострадали
Фото: Telegram

Российская армия вечером 10 января обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине, два человека пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщиил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Из тяжелой артиллерии враг трижды обстреливал Никопольщину. Ударил и дронами-камикадзе. Громко было в райцентре, Покровской сельской и Марганецкой общинах.
Пострадали 56-летний мужчина и 39-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно".

Также взрыв прогремел в Кривом Роге. ПВО работала в Синельниковском районе.

Новости

Популярные темы форума

analytics