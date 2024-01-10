Совбез ООН провел заседание по поставкам ракет КНДР в Россию

Совет безопасности ООН сегодня, 10 января, провела заседание насчет информации о поставках северокорейских ракет в Россию. Ряд стран резко раскритиковали такую помощь стране-агрессору, сообщает РБК-Украина.

С главными заявлениями на заседании Совбеза ООН можете ознакомиться в материале ниже.

При подготовке материала использовались заявления постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, постоянного представителя Китая при ООН Чжана Цзюня, постоянного представителя Британии при ООН Барбары Вудворт, постоянного представителя Польши при ООН Кшиштофа Щерского в ходе заседания Совбеза ООН.

Украина подтверждает сообщения о северокорейских ракетах

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания Совбеза рассказал, что прокуратура Харькова после российского обстрела обнаружила ракету, которая "визуально и технически отличалась" от обычных российских ракет.

По словам дипломата, эксперты сказали, что она "похожа на одну из северокорейских ракет".

Призыв Китая к миру

В свою очередь постпред Китая Чжан Цзюнь рассказал, что Украине и России "необходимо активизировать усилия", чтобы возобновить мирные переговоры в ближайшее время.

Он сказал, что Китай "всегда выступает за мир и диалог" и "глубоко обеспокоен" ситуацией в Украине.

"Все стороны этого конфликта должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность", - добавил дипломат.

Россия в отчаянии

В то же время постоянный представитель Британии Барбара Вудворт разъяснила, о чем свидетельствует использование Россией северокорейских ракет.

По ее словам, такие поставки в РФ - "признак безрассудства и отчаяния". Подобные действия "нарушают многочисленные резолюции".

Все страны также должны прекратить поставки оружия в Россию, сказала она, добавив, что "прекращение доступа России к иностранному оружию поможет закончить эту войну".

Призыв Польши к помощи Украине

Постпред Польши Кшиштоф Щерский в ходе своего выступления напомнил, что Украина подверглась "варварским и циничным" ударам.

"Москва, похоже, убеждена, что сможет пересилить украинское сопротивление... Поэтому наша задача - доказать, что агрессоры ошибаются", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас союзники Украины не могут позволить себе усталость.

"На самом деле нам нужно сделать все возможное, чтобы увеличить (поддержку Украины - ред.)... Ставки очень высоки", - добавил он.

Россию обвинили в использовании положения в ООН

Семь стран - Британия, Франция, Япония, США, Мальта, Словения и Южная Корея - обнародовали совместное заявление о том, что Россия использует свое положение в ООН для закупки ракет у Северной Кореи.

"Экспорт оружия из КНДР в Россию грубо нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН, запрещающие государствам-членам ООН закупать оружие или связанные с ними материалы в КНДР… Каждое нарушение делает мир гораздо опаснее. И постоянный член Совбеза, охотно идущий на эти нарушения, демонстрирует явное использование своего положения", - отмечается в заявлении.

Там также указано, что Россия уже несколько раз атаковала Украину северокорейскими ракетами - 30 декабря 2023 года, 2 января и 6 января 2024 года.

Что предшествовало

Напомним, еще на прошлой неделе координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что Россия уже использовала северокорейские баллистические ракеты малой дальности для ударов по Украине.

По словам чиновника, один из ударов оккупанты нанесли по Запорожской области. Ракета упала в чистом поле.

Позже из-за такой информации о поставках северокорейских ракет в РФ США созвали заседание Совета безопасности ООН.