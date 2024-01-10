Мобилизация в Украине: Арахамия ответил, когда будет решение по законопроекту
Решение по законопроекту о мобилизации будет принято на Согласительном совете в четверг, 11 января, сообщает РБК-Украина.
Об этом в своем Telegram-канале заявил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.
"Были удивлены прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, не имеющих к нам никакого отношения. По-прежнему просим доверять только официальным источникам", - написал Арахамия.
Он отметил, что все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете, куда были приглашены военное командование и руководство Министерства обороны.
"Также в ближайшее время будет информация о кадровых вопросах в Комитетах Верховной Рады", - сообщил он.
Позже он добавил, что Согласительный совет состоится в четверг.
Законопроект о мобилизации
В конце декабря 2023 Кабинет министров внес в Раду законопроект о мобилизации. Документ предлагает частично изменить порядок ее проведения. Проект закона последние несколько дней рассматривал Комитет по вопросам национальной безопасности вместе с Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.
Ранее заместитель председателя Комитета по нацбезопасности Егор Чернев отметил, что в документе содержится много спорных вопросов, и они касаются, в частности, ограничений уклоняющихся. Он также рассказал, что в Раде предлагают изменить нормы рассылки повесток через электронную почту и отсрочку для некоторых категорий населения.