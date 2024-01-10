Российские войска ударили ракетами по Харькову, есть пострадавшие (Обновлено)

Вечером 10 января оккупанты ударили ракетами по Харькову, девять человек пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава ОВА Олег Синегубов, городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области – находитесь в укрытиях!"

Обновлено: В 22:54 Синегубов уточнил, что российские оккупанты ударили по Киевскому району Харькова, предварительно, ракетами С-300.

Имеются повреждения гражданского объекта. По данным Терехова, высока вероятность, что внутри здания пострадали люди. Есть возгорание авто на стоянке.

Позже глава ОВА сообщил, что, по предварительным данным, в результате вражеского удара 6 человек пострадали. Медики оказывают всю необходимую помощь.

В 23:17 количество пострадавших возросло до девяти человек.

Полиция Харьковской области сообщила, что все пострадавшие – гражданские. Среди пострадавших – двое в тяжелом состоянии.