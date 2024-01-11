РФ может использовать Приднестровье, чтобы заблокировать зерновой коридор – ISW

Кремль может возобновить усилия, чтобы использовать непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику для создания нестабильности в Молдове и подорвать украинский экспорт зерна вдоль западного побережья Черного моря.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Отмечается, что по итогам 2023 года в румынском черноморском порту Констанца были отгружены рекордные 36 млн метрических тонн зерна. Около 40% этих поставок составляло украинское зерно.

Ранее эксперты ISW оценивали, что украинские удары по кораблям Черноморского флота (ЧФ) заставили российские военно-морские силы изменить модели операций и отвести некоторые суда от своей основной базы в оккупированном Севастополе на западе Крыма.

Также уничтожение и повреждение судов ЧФ позволило Киеву и партнерам максимально использовать Черноморский зерновой коридор. Международная поддержка этого проекта продолжает расти, несмотря на выход России из Черноморской зерновой инициативы и угрозы силой заблокировать ее деятельность.

"Поэтому несмотря на ослабленное присутствие России в западной части Черного моря, Кремль может рассматривать операцию под фальшивым флагом в Приднестровье, как альтернативный способ удержать страны от участия в украинском зерновом коридоре" , - говорится в отчете ISW.

Непризнанное Приднестровье

Приднестровье или Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) - непризнанное самопровозглашенное государство на территории Молдовы. ПМР занимает почти всю молдавскую часть левого берега Днестра, а также несколько населенных пунктов на правом берегу реки.

Приднестровье заявило о своей "независимости" в 1991 году, а в 2006 году приднестровские сепаратисты захотели присоединиться к РФ. Сегодня на территории ПМР находятся так называемые российские "миротворцы". В то же время, РФ до сих пор не признала "независимость" Приднестровья как субъекта государственной политики.

ПМР и масштабная война в Украине

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, существовала угроза нападения российских войск с территории Приднестровья.

Кроме того, в прошлом году в ПМР заявляли о якобы предотвращении "теракта", который готовился по указанию СБУ. Как объясняли в Центре стратегических коммуникаций, Россия использует Приднестровье для дестабилизации ситуации в Украине и Молдове.

Также подобные заявления в Украине считают попыткой марионеточных властей ПМР заявить о своей "субъектности" и выпросить больше помощи у Москвы.