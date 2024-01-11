Курс валют НБУ на 11 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 11 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 января, снизился на 3 коп до 38.19 за 1 доллар.

Курс евро упал на 2 коп до 41.80 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 4.27 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 6 коп до 48.59 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 44.78 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 9.63 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 10 января 2024 года.