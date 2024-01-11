США хотят от Зеленского усовершенствования плана войны – Bloomberg

США хотят, чтобы Украина усовершенствовала свой план ведения войны против РФ, и, как ожидается, поднимут этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе на следующей неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Европейская правда.

Ожидается, что с Зеленским на эту тему будет говорить советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, рассказали собеседники агентства на условиях анонимности.

По их словам, американские чиновники будут настаивать на этом в ближайшие недели, чтобы обсудить непубличные вопросы.

В частности, как рассказывают источники агентства, в США обеспокоены разногласиями между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, что якобы замедляет усилия по разработке новой стратегии.

Сейчас украинские военные разрабатывают планы на 2024 год, и рассматривается полный спектр вариантов, сказал один из собеседников.

США хотят определить, как лучше всего направить свою поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя в следующем году, добавил он.

Союзники Киева говорят, что разработка четкой военной стратегии для защиты нынешних позиций и дальнейшего прорыва через российские оборонительные линии имеет решающее значение.

По данным СМИ, Зеленский может на следующей неделе посетить Швейцарию минимум на два дня.