Зеленский прилетел с визитом в Эстонию
Президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг, 11 января, прибыл в эстонскую столицу Таллинн. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает Европейская правда.
Вместе с Зеленским в эстонскую столицу прибыл министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверения Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне", – написал Тсахкна.
Он также опубликовал фото встречи Зеленского в аэропорту.
Накануне Зеленский находился с визитом в Вильнюсе. Тогда литовский президент Гитанас Науседа объявил о планах передать Украине следующие партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.
Далее Зеленский отправится в Латвию.