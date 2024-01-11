Зеленский прилетел с визитом в Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг, 11 января, прибыл в эстонскую столицу Таллинн. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает Европейская правда.

Вместе с Зеленским в эстонскую столицу прибыл министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверения Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне" , – написал Тсахкна.

It’s a great honour to welcome good friends & allies @ZelenskyyUa & @DmytroKuleba in Tallinn ????????.



We give a strong message & confirmation to #Ukraine ???????? that #Estonia stands firmly by their side & together we will win this war! pic.twitter.com/WGeI8XaJxJ — Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 11, 2024

Он также опубликовал фото встречи Зеленского в аэропорту.

Накануне Зеленский находился с визитом в Вильнюсе. Тогда литовский президент Гитанас Науседа объявил о планах передать Украине следующие партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.

Далее Зеленский отправится в Латвию.