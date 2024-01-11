Генштаб: На фронте более 70 столкновений, больше всего – на трех направлениях

За прошедшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Больше всего вражеских штурмов было на Авдеевском и Марьинском направлениях, а также на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 11 января.

Всего враг нанес 4 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары потерпели: Вильча, Ольховатка, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Лозовая Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Авдеевка, Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили атаку противника возле Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак возле Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных штурмовых действий.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, 2 складам боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника.