РФ за сутки потеряла еще более 800 военных и 12 танков – Генштаб

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 830 военных, 12 танков, 15 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.24 ориентировочно составили: