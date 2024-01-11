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РФ за сутки потеряла еще более 800 военных и 12 танков – Генштаб

РФ за сутки потеряла еще более 800 военных и 12 танков – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 830 военных, 12 танков, 15 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 367 620 (+830) человек,
  • танков − 6 050 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 238 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 8 699 (+15) ед,
  • РСЗО − 957 (+1) ед,
  • средств ПВО − 641 (+2) ед,
  • самолетов − 329 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 834 (+0) ед,
  • крылатых ракет − 1 806 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 596 (+21) ед,
  • специальной техники – 1 337 (+1) ед.

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