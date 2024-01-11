РФ за сутки потеряла еще более 800 военных и 12 танков – Генштаб
За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 830 военных, 12 танков, 15 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую технику.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 367 620 (+830) человек,
- танков − 6 050 (+12) ед,
- боевых бронированных машин − 11 238 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 8 699 (+15) ед,
- РСЗО − 957 (+1) ед,
- средств ПВО − 641 (+2) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 834 (+0) ед,
- крылатых ракет − 1 806 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 596 (+21) ед,
- специальной техники – 1 337 (+1) ед.