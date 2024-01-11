Администрация Байдена поддержала конфискацию активов РФ для передачи Украины – СМИ

Администрация президента Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит ей арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на меморандум Совета нацбезопасности в комитет Сената по иностранным делам, сообщает Европейская правда.

"Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины" , – говорится в меморандуме Совета нацбезопасности – одном из трех таких сообщений, с которыми ознакомилось агентство.

Поддержка Байденом этого шага появилась на фоне блокирования республиканцами в Конгрессе выделения Украине более 60 миллиардов долларов, отчасти из-за опасений, что Вашингтон несет слишком большое финансовое бремя, отмечает издание.

Как говорится в материале, Белый дом пытается уравновесить это беспокойством тем, что такой шаг может повредить репутации финансовой системы США и спровоцировать бегство от доллара.

Администрация президента также хочет согласовать этот шаг с союзниками по G7, особенно в Европе, где хранится около 200 миллиардов долларов замороженных активов РФ, и где меньше поддерживают их арест, особенно в одностороннем порядке, отмечают авторы публикации.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома, Совет нацбезопасности поддерживает эту меру как часть ряда инструментов, которые США рассматривают для того, чтобы заставить Россию заплатить за ущерб, нанесенный войной. По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины может стоить около 411 миллиардов долларов.

Ожидается, что эта тема будет поднята на встрече лидеров G7 в годовщину вторжения РФ в Украину в следующем месяце, сообщил Bloomberg источник, пожелавший остаться неизвестным.

В Конгрессе видят возможность того, что это решение могут принять как часть дополнительного пакета поддержки Украины, хотя лидеры комитетов и обеих палат должны будут подписать его включение, указывает издание.

Идея использования собственных средств РФ для финансирования восстановления Украины рассматривается как способ усилить поддержку Киева, поскольку некоторые республиканцы выступают против продолжения финансирования, говорится в материале. Спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон поддержал эту идею в интервью New York Post, назвав ее "чрезвычайно ответственным делом для нас".

По словам одного из двух авторов законопроекта, сенатора от республиканцев Джима Риша, в Сенате есть широкое двухпартийное согласие по этому вопросу.

"После года переговоров комитету уже давно пора рассмотреть этот закон" , – заявил он.

Демократы и республиканцы в комитете расходятся во мнениях относительно двух ключевых частей законопроекта, ведь он требует от Байдена координировать свои действия со странами G7 по аресту активов, но не требует их одобрения, что, по мнению некоторых, может дать США возможность действовать в одностороннем порядке.

Он также содержит формулировки, призванные помешать России обжаловать арест в американских судах, что может быть потенциально уязвимым с точки зрения соответствия Конституции.

Согласно меморандумам, с которыми ознакомился Bloomberg, Белый дом сначала неоднозначно относился к включению требования об одобрении со стороны G7, но впоследствии подчеркнул необходимость действовать совместно с союзниками.

Такое требование "повысит вероятность того, что Европа, где расположено подавляющее большинство активов, будет готова пойти на этот шаг, учитывая их опасения, что принятие таких мер в контексте РФ может повысить вероятность того, что мы будем арестовывать активы в других случаях, когда правовое и политическое обоснование является менее сильным", – говорится в одном из меморандумов Совета нацбезопасности.