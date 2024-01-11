Байден обсудил с Джонсоном избегание шатдауна в США

Президент Джо Байден говорил со спикером Майком Джонсоном, пока Конгресс пытается достичь соглашения о финансировании, чтобы предотвратить частичное прекращение финансирования правительства. Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Европейская правда.

Агентство напомнило, что в воскресенье лидеры Палаты представителей и Сената объявили о заключении соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.

Однако позиция радикальных республиканцев поставила под угрозу это соглашение, поскольку они настаивают на том, что выделение денег для правительственных учреждений и ведомств, а также дополнительная помощь Украине будут зависеть от введения более жесткого контроля на американо-мексиканской границе.

Во время телефонного разговора в среду Джонсон призвал Байдена "использовать свою исполнительную власть для обеспечения безопасности южной границы", заявил представитель Джонсона.

Представитель Белого дома подтвердил, что лидеры разговаривали, но не рассказал никаких деталей их разговора.

До 19 января Конгресс должен принять соглашение о расходах до того, как наступит шатдаун. Если законопроект не будет подписан до 2 февраля, финансирование прекратится для большего количества ведомств.

В ноябре Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства на период до 19 января 2024 года. При этом в закон не вошла помощь Украине, Израилю и Тайваню – этот вопрос рассматривается отдельно.