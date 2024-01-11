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В Украине обновили предупреждение о болезнях на пачках сигарет

В Украине обновили предупреждение о болезнях на пачках сигарет
Фото: Pixabay

С 11 января в Украине вступают в силу новые нормы по маркировке пачек сигарет. На них появятся обновленные предупреждения о вреде курения, которые будут занимать 65% от площади пачки, сообщил Центр общественного здоровья, сообщает Лига.Бизнес.

"Маркировка пачек изображениями медицинских предупреждений, которые показали свою эффективность в таких прогрессивных странах, как Канада и Австралия, должны усилить эффект антитабачных ограничений и побуждать курильщиков к отказу от курения", — пояснил изменения заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Новая маркировка состоит из 14 наборов (вариантов текста и иллюстраций).

О чем будут предупреждать на сигаретах:

  • курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания;
  • курение влечет за собой инсульты и инвалидность;
  • курение разрушает ваши легкие;
  • курение вызывает девять из дести случаев рака легких;
  • курение вызывает гангрену и может привести к ампутации;
  • курение может убить вашего нерожденного ребенка;
  • курение увеличивает риск бесплодия;
  • ваше курение вредит вашим детям, семье и друзьям;
  • курение повышает риск импотенции;
  • курение вызывает рак полости рта;
  • курение вызывает рак горла;→ курение повышает риск возникновения всех онкозаболеваний на 20%;
  • курение разрушает зубы и приводит к их потере;
  • курение убивает.

Эти надписи будут сопровождаться неприятными фотографиями последствий курения.

"Человек, за день выкуривающий пачку сигарет, увидит предупреждение о вреде курения каждый раз, когда берет пачку, — это по меньшей мере 20 раз в день и 7000 раз в год. Реалистические изображения настоящих болезней, вызванных курением, помогут осознать проблему, принять решение бросить курить", — сказала Наталья Гриб, и.о. руководителя отдела профилактики неинфекционных заболеваний Центра общественного здоровья.

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