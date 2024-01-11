В Украине обновили предупреждение о болезнях на пачках сигарет
С 11 января в Украине вступают в силу новые нормы по маркировке пачек сигарет. На них появятся обновленные предупреждения о вреде курения, которые будут занимать 65% от площади пачки, сообщил Центр общественного здоровья, сообщает Лига.Бизнес.
"Маркировка пачек изображениями медицинских предупреждений, которые показали свою эффективность в таких прогрессивных странах, как Канада и Австралия, должны усилить эффект антитабачных ограничений и побуждать курильщиков к отказу от курения", — пояснил изменения заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Новая маркировка состоит из 14 наборов (вариантов текста и иллюстраций).
О чем будут предупреждать на сигаретах:
- курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания;
- курение влечет за собой инсульты и инвалидность;
- курение разрушает ваши легкие;
- курение вызывает девять из дести случаев рака легких;
- курение вызывает гангрену и может привести к ампутации;
- курение может убить вашего нерожденного ребенка;
- курение увеличивает риск бесплодия;
- ваше курение вредит вашим детям, семье и друзьям;
- курение повышает риск импотенции;
- курение вызывает рак полости рта;
- курение вызывает рак горла;→ курение повышает риск возникновения всех онкозаболеваний на 20%;
- курение разрушает зубы и приводит к их потере;
- курение убивает.
Эти надписи будут сопровождаться неприятными фотографиями последствий курения.
"Человек, за день выкуривающий пачку сигарет, увидит предупреждение о вреде курения каждый раз, когда берет пачку, — это по меньшей мере 20 раз в день и 7000 раз в год. Реалистические изображения настоящих болезней, вызванных курением, помогут осознать проблему, принять решение бросить курить", — сказала Наталья Гриб, и.о. руководителя отдела профилактики неинфекционных заболеваний Центра общественного здоровья.