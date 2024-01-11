В Украине обновили предупреждение о болезнях на пачках сигарет

С 11 января в Украине вступают в силу новые нормы по маркировке пачек сигарет. На них появятся обновленные предупреждения о вреде курения, которые будут занимать 65% от площади пачки, сообщил Центр общественного здоровья, сообщает Лига.Бизнес.

"Маркировка пачек изображениями медицинских предупреждений, которые показали свою эффективность в таких прогрессивных странах, как Канада и Австралия, должны усилить эффект антитабачных ограничений и побуждать курильщиков к отказу от курения", — пояснил изменения заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Новая маркировка состоит из 14 наборов (вариантов текста и иллюстраций).

О чем будут предупреждать на сигаретах:

курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания;

курение влечет за собой инсульты и инвалидность;

курение разрушает ваши легкие;

курение вызывает девять из дести случаев рака легких;

курение вызывает гангрену и может привести к ампутации;

курение может убить вашего нерожденного ребенка;

курение увеличивает риск бесплодия;

ваше курение вредит вашим детям, семье и друзьям;

курение повышает риск импотенции;

курение вызывает рак полости рта;

курение вызывает рак горла;→ курение повышает риск возникновения всех онкозаболеваний на 20%;

курение разрушает зубы и приводит к их потере;

курение убивает.

Эти надписи будут сопровождаться неприятными фотографиями последствий курения.