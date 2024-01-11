Зеленский провел встречу с президентом Эстонии в Таллине
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Эстонию и встретился с президентом страны Аларом Карисом, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Сегодня очень особенный день, мы поздравляем президента Украины Владимира Зеленского в Эстонии. Наша крепкая дружба базируется на общих ценностях, идеалами, к которым мы стремимся, всегда являются демократия и свобода", - написал Алар Карис в соцсети X.
Президент Эстонии также опубликовал первые фото со встречи с Зеленским.
Турне Зеленского по странам Балтии
Вчера, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочим визитом в Вильнюсе. Там он провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры подписали двусторонние соглашения.
Кроме того, Зеленский встретился с премьером Литвы и выступил перед украинской общиной.
Уже сегодня украинский президент прибыл в Эстонию, где он также проведет ряд важных встреч. Следующей в турне Зеленского должна стать Латвия.