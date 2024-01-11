В ВСУ рассказали, как в начале вторжения РФ сохранили корабли

За исключением вынужденного затопленного фрегата "Гетман Сагайдачный", в первые дни войны ни один военный корабль Украины не пострадал, потому что их рассредоточили.﻿﻿ Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, сообщает Украинская правда.

Неижпапа рассказал, что перед полномасштабным вторжением России он понимал, что война будет не только на востоке Украины, и как военный готовился "к худшим сценариям".

"Противник до начала полномасштабной агрессии создал полноценную группировку десантных сил, собрав десантные корабли со всех флотов, приобрел способность по десантированию полноценной бригады морской пехоты одновременно на нескольких направлениях. Поэтому, конечно, я понимал, что война не будет только на Донбассе. Мы это понимали прекрасно и к этому готовились" , – заявил он.

"В ВМС была создана определенная группировка по приказу главнокомандующего Вооруженных сил. Эта группировка была рассредоточена, часть кораблей была в море, часть находилась в других пунктах базирования, нештатных, как говорят: на гражданских причалах или других объектах. Но большинство кораблей находилось в море.

Поэтому в первые дни войны ни один военный корабль не пострадал после массированных ударов противника, все они были рассредоточены. Морская авиация также была поднята с аэродромов. У нас нет существенных повреждений морской авиации на начало полномасштабной агрессии" , – добавил Неижпапа.

По поводу потери фрегата "Гетман Сагайдачный", который затопили, Неижпапа объяснил, что на "Гетмане Сагайдачном" на момент полномасштабного вторжения начались ремонтно-модернизационные работы.

Поэтому фрегат нельзя было ни использовать для обороны, ни перебазировать.

"На нем не было вообще энергетики, все дизельгенераторы подлежали полной замене, шел ремонт турбин, все вооружение так же было не в порядке. Как военный корабль, который мог бы участвовать в отражении агрессии, он на тот момент не был способен вообще.

Поэтому командиром корабля было принято разумное решение, на мой взгляд. Это прописано в положении "О корабельной службе": корабль не должен достаться врагу. А на тот момент враг очень быстро продвигался через Херсонскую область, уже обошел Херсон, был на подступах к Николаеву" , ﻿– сказал он.

Командующий ВМС ВСУ сказал, что только благодаря тому, что украинские бойцы остановили врага под Вознесенском в Николаевской области, россияне не стали проводить десантную операцию в Черноморской операционной зоне.

Неижпапа объяснил, что Россия имела господство и в воздухе, и на море, необходимые для высадки на побережье, но морская десантная операция, как правило, проводится в направлении основного удара противника и при соответствующих условиях на суше.