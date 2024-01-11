Воздушные силы прокомментировали планы передачи Ирану ракет в РФ

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что у военных нет данных о планах передачи Ираном новых ударных беспилотников и баллистических ракет российской армии, но новое вооружение несет для Украины новые риски, сообщает Лига.net.

10 января журналисты Sky News, ссылаясь на информированный источник в британских службах безопасности, написали, что Иран якобы разработал новый ударный дрон Shahed-107 специально для уничтожения радаров противовоздушной обороны и, вероятно, близок к поставкам в Россию ракет класса "земля-земля".

"Надо увидеть, насколько они будут эффективными, в каком количестве их смогут потенциально передать. Я хочу подчеркнуть, что у воздушных сил нет такой информации, чтобы опровергнуть или подтвердить в отношении иранских ракет" , – прокомментировал Игнат.

Он добавил, что для Украины "ничего нового не происходит", поскольку о потенциальной передаче баллистических ракет из Ирана в Россию речь шла еще в прошлом году.

В то же время, по словам спикера, новое оружие врага может представлять новые угрозы.