Шмигаль разгласил данные обличителя коррупции: НАПК составил протокол

Председатель НАПК Александр Новиков составил протокол в отношении премьер-министра Дениса Шмыгаля, потому что премьер незаконно разгласил информацию об обличителе, который сообщил о коррупции работника Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, сообщает Украинская правда.

"Глава правительства, предварительно рассмотрев сообщение о коррупции от обличителя, а именно работника Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, дал поручение соответствующим должностным лицам проработать такое сообщение и по результатам проинформировать заявителя и Кабинет Министров Украины.

При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, указан и Председатель КРАИЛ Иван Рудой, о противоправных действиях которого и сообщалось". Узнав об этом, чиновник принял решение о возбуждении дисциплинарного производства в отношении обличителя" , – говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством, обличитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия.

Узнав об этом, НАПК составило протокол в отношении председателя КРАИЛ Рудого 5 января 2024 года.

В НАПК считают, что Шмыгаль совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.1728 КУоАП, поскольку незаконно разгласил информацию об обличителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей.

НАПК пригласило премьера для ознакомления с протоколом на 10 января 2024 года, но он не явился в указанный срок и не сообщил о причинах неявки.

Поэтому НАПК направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения. Если суд признает Шмыгаля виновным, то на чиновника будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год.