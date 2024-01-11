В 2023 году тарифы на коммунальные услуги выросли на 13% – Госстат
Тарифы на коммунальные услуги за 2023 год выросли более чем на 12,8%. Это следует из данных Государственной службы статистики, сообщает Экономическая правда.
Речь идет о тарифах на электроэнергию, жилье, воду, канализацию, уборку мусора.
Как можно увидеть из диаграммы Госстата, скачок тарифов произошел в июне 2023 года. Именно тогда - с 1 июня - произошло повышение цен на электроэнергию почти на 70%.
После этого произошел рост тарифов на другие коммунальные услуги, который в сумме составил 12,8%.
В частности, по данным Госстата, выросли тарифы на:
- содержание и ремонт жилья - на 3,4%,
- водоснабжение - 0,8%,
- уборку мусора - на 5,5%,
- канализацию - на 0,7%
- услуги по управлению многоквартирными домами - на 3,0%
В то же время не изменились тарифы на природный газ, отопление и горячую воду.