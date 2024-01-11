США могут нанести удары по хуситам за нападения в Красном море – СМИ

США вместе с союзниками оценивают варианты ответа на усиление нападений йеменских хуситов в Красном море, пытаясь сбалансировать сдерживание дальнейшей агрессии и риск разжигания более широкой войны на Ближнем Востоке, сообщает Европейская правда.

Во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.

Как отмечает агентство Bloomberg, после этого инцидента Белый дом рассматривает возможность нанесения ударов по позициям хуситов именно в Йемене, несмотря на риск региональной эскалации.

В то же время Великобритания настаивает, что удары должны быть сосредоточены на операциях на море, а не в Йемене из-за риска эскалации, сказал британский чиновник на условиях анонимности.

По словам людей, знакомых с переговорами, официальные лица Саудовской Аравии, желая прекратить атаки, выражали США и другим беспокойство по поводу любых военных действий в Йемене.

Хуситы контролируют значительную часть территории Йемена, включая столицу Сану и порт Ходейду. Группировка заявила, что не отступит от своих атак, пока Израиль не прекратит борьбу с ХАМАС.

Как известно, за последние месяцы торговые суда под флагами разных стран неоднократно попадали под обстрелы и подвергались непосредственным нападениям боевиков-хуситов, действующих с территории Йемена.