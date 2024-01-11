Глава МИД Украины анонсировал встречу с Кулебой в Ужгороде

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проведет встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде, сообщает Европейская правда.

По его словам, встреча с Кулебой состоится 29 января. Во время нее будут обсуждать подготовку к встрече премьер-министра Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Если все пойдет хорошо, есть подтвержденная дата 29 января, мы встретимся с украинским коллегой, с министром Кулебой в Ужгороде, чтобы увидеть, может ли встреча на высоком уровне помочь ситуации" , – сказал Сийярто.

Он напомнил, что провел разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, во время которого он сказал, что встреча Зеленского с Орбаном будет иметь смысл, "если это может дать результат".

Глава венгерского МИД добавил, что хочет рассмотреть с Кулебой, какую работу необходимо проделать для проведения встречи лидеров.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что возможные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могут касаться широкого спектра двусторонних отношений.

Как известно, Венгрия и Украина почти не вели контактов на высоком уровне после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, но в последние недели они активизировались на разных уровнях. Среди прочего, ведутся переговоры об организации встречи президента Владимира Зеленского с Орбаном.