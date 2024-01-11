Зеленский: Паузы в войне не будет, это пойдет только на пользу РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России наблюдается определенный дефицит вооружения, поэтому пауза в войне пойдет только в пользу агрессора. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщает Укринформ.

"Пауза на поле боя на территории Украины - это не пауза в войне. Это не говорит о прекращении войны и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще. Эта пауза будет помогать только Российской Федерации.

Почему? Потому что мы понимаем объемы, сколько всего они производят сегодня (в плане военного вооружения – ред.). Мы знаем, сколько они производят дронов, артиллерии в сутки. Мы видим, чего им не хватает и что у них большой дефицит. И сейчас эта пауза станет не просто замороженным конфликтом, это будет пауза, которая поможет им" , – отметил Зеленский.

По его словам, именно о дефиците вооружения у России свидетельствуют их крупные закупки "Шахедов" у Ирана, их договоренности о ракетах.

"Пока договоренности они не достигли (о ракетах – ред.). А также они получили уже более миллиона артиллерийских снарядов от Северной Кореи, и мы видели примеры некоторых ракет. Почему они это делают? Потому что они не успевают производить свое, их составы были пустыми после начала полномасштабного вторжения в Украину. Тогда они пришли с большим количеством всего, что у них было накоплено" , – пояснил президент.

Он отметил, что, конечно, мир сегодня тоже не успевает наполнять склады Украины, но тем не менее мир помогает Украине, а у России есть дефицит. И мы видим, отметил Зеленский, как этот дефицит влияет на их устойчивость в поле боя.

"Дать паузу, рискнуть, дать 2-3 года РФ – она потом может просто переехать нас. Мы бы так не рисковали. И, слава Богу, все это решается в Украине, поэтому пауз в пользу России точно не будет" , – заявил президент.

Он также обратил внимание, что внутри России сегодня уже нет слишком большой поддержки войны.

"Они начали ощущать эту войну уже на себе. Санкции. Экономика у них падает, она не растет. Дефицит оружия. Я не хочу сказать, что это очень быстро происходит, но тем не менее все это происходит. Я не говорю, что долгая война В пользу Украины. Война не идет на пользу Украине. Мы против этой войны с первого дня и будем против до последнего. Но сегодня эта пауза - это возможность перегруппироваться для России" , - подчеркнул глава Украинского государства.

Он напомнил, что в начале войны Россия потеряла много своих боевых частей, боевых офицеров, людей с опытом во многих войнах, потеряли скелет "вагнеровцев", и сейчас они хотят это компенсировать.