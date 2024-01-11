ПриватБанк запускает "Конверты" для донатов и собственных финансов

Государственный "ПриватБанк" запустил новый инструмент для волонтерских сборов и накопления и управления собственными финансами - "Конверт", сообщает Экономическая правда.

По словам члена правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, "Конверты" являются очень удобным финансовым инструментом, который поможет волонтерам быстро вместе собирать донаты, всем клиентам откладывать собственные средства на важные цели и управлять финансами.

Открыть свой конверт можно прямо в Приват24 - через меню "Конверты" или меню "Кошелек".

Для того чтобы быстро собрать необходимую сумму донатов, нужно добавить в конверт описание сбора, изображение и распространить ссылку на "Конверт" в социальных сетях.

Пополнить его можно как обычную карточку, а все участники сбора будут видеть его цель и прогресс достижения цели.

Кроме этого, для планирования собственных финансов или накопления на важные цели можно открыть необходимое количество Конвертов, также собирать с семьей или друзьями на что-то общее: путешествие, визит в ресторан, подарок на день рождения и тому подобное.

В ПриватБанке уточнили, что средства из "Конверта" можно тратить напрямую, не переводя их на карту, добавив его в кошелек Google Pay или Apple Pay.

Также с конвертов можно свободно переводить средства на свои карты, карты других лиц и даже на конверты друзей, знакомых, членов семьи и тому подобное.