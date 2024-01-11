Президент Эстонии: Идею перемирия с РФ "вбрасывают", чтобы узнать настроения
Поднимая вопросы мирных переговоров между Украиной и Россией, на Западе пытаются узнать соответствующие настроения союзников. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, сообщает Лига.net.
"Не во время официальных, а на неформальных встречах в кулуарах поднимают тему перемирия, чтобы узнать настроения. Но наш ответ такой же, какой дал президент Зеленский: мир будет тогда, когда Украина победит в войне", – сказал Карис.
По его словам, в Европе есть отдельные политики, которые пытаются давить на "мирное урегулирование войны", но "это давление не добьется успеха, пока в ЕС и вне его среди союзников сохраняется единство".
"Нужно учитывать, что есть группы интересов, которые пытаются это делать. Некоторым странам нельзя позволить разрушить это единство", – резюмировал президент Эстонии.