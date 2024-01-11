Зеленский призвал давить на лидеров ЕС для ускорения поставок боеприпасов

Президент Владимир Зеленский призвал Эстонию давить на лидеров Европейского Союза по ускорению поставок Украине миллиона боеприпасов. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллинне, сообщает Европейская правда.

Зеленский отвечал на вопрос, каким образом Эстония еще может помочь Украине.

"Решение по артиллерийскому пакету – это очень мощно и очень правильно. Единственное, что мы рассчитывали на него в марте. И именно о марте шел разговор и предложение эстонской стороны другим лидерам о миллионе боеприпасов. К сожалению, мы не получили полный пакет" , – сказал он.

"Это инициатива Эстонии. И сегодня уже можно давить на лидеров, которые подписались под этим. Серьезным лидерам, если их слово чего-то стоит, а я в этом уверен – надо выполнять решения, которые они сами и принимали" , – подчеркнул Зеленский.

Он признал, что во время войны сроки иногда не соблюдаются.