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Зеленский призвал давить на лидеров ЕС для ускорения поставок боеприпасов

Зеленский призвал давить на лидеров ЕС для ускорения поставок боеприпасов
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал Эстонию давить на лидеров Европейского Союза по ускорению поставок Украине миллиона боеприпасов. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллинне, сообщает Европейская правда.

Зеленский отвечал на вопрос, каким образом Эстония еще может помочь Украине.

"Решение по артиллерийскому пакету – это очень мощно и очень правильно. Единственное, что мы рассчитывали на него в марте. И именно о марте шел разговор и предложение эстонской стороны другим лидерам о миллионе боеприпасов. К сожалению, мы не получили полный пакет", – сказал он.
"Это инициатива Эстонии. И сегодня уже можно давить на лидеров, которые подписались под этим. Серьезным лидерам, если их слово чего-то стоит, а я в этом уверен – надо выполнять решения, которые они сами и принимали", – подчеркнул Зеленский.

Он признал, что во время войны сроки иногда не соблюдаются.

"Но если у нас будут перед глазами контракты, это уже дает надежду, что пусть и с задержкой, но это придет на поле боя и усилит нашу армию", – добавил Зеленский.

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