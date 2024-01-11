В МИД рассказали детали запланированной встречи Кулебы и Сийярто

В МИД подтвердили, что на 29 января в Ужгороде запланирована встреча главы МИД Венгрии Петера Сийярто с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, сообщает Европейская правда.

По его словам, переговоры станут продолжением недавних политических контактов двух стран.

"Ключевыми темами станут организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений" , – заявил Николенко.

Ранее о запланированной встрече сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он также сказал, что на ней будут обсуждать подготовку к встрече премьер-министра Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он напомнил, что провел разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, во время которого он сказал, что встреча Зеленского с Орбаном будет иметь смысл, "если это может дать результат".