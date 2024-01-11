Министр юстиции раскритиковал главу НАПК за протокол на Шмыгаля

Министр юстиции Денис Малюська считает, что составленный протокол главой Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК) на премьер-министра Дениса Шмыгаля обладает крайне низким юридическим качеством и является голословным обвинением, сообщает Лига.Финансы.

В НАПК утверждают, что Шмыгаль незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей. На этом основании глава НАПК составил на премьер-министра протокол и направил его на рассмотрение в суд.

Разоблачителем был сотрудник Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), который жаловался на главу Комиссии Ивана Рудого. Глава КРАИЛ был среди тех должностных лиц, которым Шмыгаль поручил проработать сообщение разоблачителя, утверждали в НАПК.

"Это очень круто, что в нашей стране руководитель подчиненного Кабмина органу исполнительной власти может составить протокол об админправонарушениях на целого Премьера.

И это очень плохо, когда такой протокол обладает крайне низким юридическим качеством и является голословным обвинением, составлен человеком, находящимся в должности последние дни и не имеющим никаких шансов довести дело до конца, зато отличные шансы свалить вину за прогнозируемую неудачу на преемника дискредитирует всю антикоррупционную систему и органы власти, особенно во время войны" , — написал Малюська в соцсетях.

Он добавил, что премьеру не сообщали о совершении каких-либо коррупционных правонарушений. Заявители просто просили премьера принять меры, чтобы чиновник, на которого жаловались, соблюдал правила этики госслужащего.

"Говорю это как человек, к которому это письмо попало почти сразу после его поступления в Кабмин" , — заверяет Малюська.

По мнению министра поскольку нет уведомления о коррупционном правонарушении – нет и обличителя в понимании антикоррупционного законодательства.

Глава Минюста утверждает, что премьер никогда не разглашал данные о разоблачителе. Такие данные другим лицам сообщали сотрудники Секретариата Кабмина.