Зеленский отреагировал на заявление итальянского министра о "сигналах" к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никаких разговоров с Италией по поводу мирных переговоров Украины и РФ не было, а все военные планы решаются в украинских кабинетах. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, комментируя заявления министра обороны Италии о якобы наступлении времени для мирных переговоров Украины и России, сообщает Укринформ.

"Никаких подобных переговоров у меня с руководством Италии не было, на каких-либо уровнях. Поэтому мне сложно комментировать такую информацию" , – отметил президент.

В то же время, он отметил, что все военные планы Украины решаются в кабинетах Украины и в пользу Украины.

"Что касается военных планов, то я хочу вам сказать, что пока все решается в кабинетах Украины, борьба наша будет в пользу Украины. И пока это происходит именно так" , – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто увидел сигналы от России и Украины, что пора для дипломатии проложить путь к миру. Он заявил в парламенте, что украинское контрнаступление в 2023 году не дало желаемого результата, и на военную ситуацию нужно смотреть реалистично.

При этом нижняя палата итальянского парламента проголосовала за резолюцию по продолжению военной поддержки Украины.