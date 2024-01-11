Правительство отозвало законопроект о мобилизации – СМИ
Кабинет министров внепланово собрался 11 января и отозвал свой законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы, сообщает Украинская правда.
По словам источников издания, правительство собрало внеочередное онлайн-заседание в четверг.
"Любой разработчик может отозвать (законопроект) до принятия решения (парламентским) комитетом. Поскольку разработчик правительство - правительство и отзовет", – сказал собеседник.
Другой собеседник позже сообщил, что правительство приняло соответствующее решение:
"Отозвали. Доработают и будем перевносить".
Напомним, после внесения правительственного законопроекта по совершенствованию мобилизации в парламенте возникли бурные дискуссии и споры.
После нескольких совещаний с военным руководством 11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада возвращает на доработку правительству законопроект о мобилизации.
Одновременно нардепы должны передать предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.