Правительство отозвало законопроект о мобилизации – СМИ

Кабинет министров внепланово собрался 11 января и отозвал свой законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы, сообщает Украинская правда.

По словам источников издания, правительство собрало внеочередное онлайн-заседание в четверг.

"Любой разработчик может отозвать (законопроект) до принятия решения (парламентским) комитетом. Поскольку разработчик правительство - правительство и отзовет" , – сказал собеседник.

Другой собеседник позже сообщил, что правительство приняло соответствующее решение: "Отозвали. Доработают и будем перевносить" .

Напомним, после внесения правительственного законопроекта по совершенствованию мобилизации в парламенте возникли бурные дискуссии и споры.

После нескольких совещаний с военным руководством 11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада возвращает на доработку правительству законопроект о мобилизации.

Одновременно нардепы должны передать предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.