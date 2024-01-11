Украина планирует стать восточной таможней Евросоюза – Минфин

Украина планирует трансформировать таможню в восточную таможню Европейского Союза. Соответствующие планы закреплены в Нацстратегии доходов, сообщает Экономическая правда.

"В Нацстратегии доходов в рамках реформирования таможенной политики запланирована реализация важных шагов на пути к трансформации таможни в восточную таможню Европейского Союза" , - говорится в сообщении.

Эта цель является частью более широкой стратегии, направленной на комплексное обновление таможенных органов, активную борьбу с контрабандой и гармонизацию украинского таможенного законодательства с нормами ЕС.

Реализация реформы предусматривает серию инициатив, направленных на совершенствование украинской таможенной системы и включает переход к осуществлению таможенных формальностей в Украине в соответствии со стандартами ЕС.

В частности, одним из ключевых элементов является внедрение нового Таможенного кодекса Украины, который будет базироваться на Таможенном кодексе ЕС. А также укрепление правового поля в сфере таможенного регулирования.

"Это охватывает нормирование уголовной ответственности за контрабанду, недостоверное таможенное декларирование, а также предоставление полномочий таможенным органам в сфере оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования контрабанды" , - пояснили в Минфине.

В ведомстве убеждены, что реализация очерченных мероприятий после внедрения обязательного компонента - таможенной административной реформы - поможет Украине стать интегрированной частью европейского экономического и регуляторного пространства, укрепляя свою позицию как важного таможенного партнера на восточном фланге ЕС.