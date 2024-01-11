Медведев: Россия обстреливала Украину всеми видами оружия, кроме ядерного

Заместитель секретаря совета безопасности России, третий президент страны Дмитрий Медведев заявил, что Россия в Украине применяет все виды вооружений, "пока кроме ядерного", сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил на заседании Совбеза РФ.

Так, политик, у которого подозревают алкогольную зависимость, "с бумажки" зачитал текст о якобы "успешных" ударах по объектам в Украине в течение всего 2023 года.

"Причем, использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением… Ну, разве что, кроме ядерного… Пока…" , — сказал Дмитрий Медведев.

Данное видео с Медведевым принялись тиражировать кремлевские пропагандисты — например, бывшая украинка Юлия Витязева.

Напомним, МИД Франции 3 января отреагировал на обстрел Белгорода 29 декабря 2023 года, в котором Россия обвинила Украину.

Кроме того, в Москве бездоказательно утверждают, что Киев якобы применил "кассетные боеприпасы" при обстреле этого российского города.

Дипломаты подчеркнули, что Киев имеет право на самооборону, а ответственность за жертвы среди военных и гражданского населения, в том числе, и среди россиян несет именно Кремль, который развязал полномасштабную войну.

Сообщения из Парижа вызвали у Медведева настоящую истерику. В своем Telegram-канале он осыпал французов оскорблениями: называл их, например, "лягушатниками", "выбл*дками, "уродами", а также пытася "зашифровать" слово "п*дары".