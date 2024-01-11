В Раде инициировали сбор подписей за отставку спикера Стефанчука

Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что инициировал сбор подписей за отставку главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении нардепа в Telegram.

"Инициировал сбор подписей за отставку Руслана Стефанчука с должности спикера Верховной Рады. То, что происходит сейчас в Раде — позор!" — заявил Гончаренко.

Депутат также опубликовал фото, на которых видно, что некоторые подписи были поставлены еще в июне 2023 года.

Утром 11 января Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что его не пустили на заседание Согласительного совета по поводу возвращения законопроекта о мобилизации на доработку правительству. Он отметил, что по регламенту, народный депутат имеет право присутствовать на Согласительном совете.

"А получается так, что Согласительный совет таки был, когда меня с коллегами отказались впускать еще в 9 утра. Вместо этого устроили какой-то показательный цирк, с якобы закрытым заседанием. Что теперь? Теперь еще одно закрытое совещание у Стефанчука. На которое, конечно, же никого не пустили" , — написал Гончаренко.

По словам нардепа, Согласительный совет действительно имеет право вернуть законопроект Кабмину, однако формально он якобы не состоялся.

"Я такого бардака с принятием законопроекта еще никогда не видел. Это какой-то цирк с лошадьми и Стефанчуком" , — заявил политик.

Напомним, ранее народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко подала в суд на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука из-за его "бездействия" в вопросе заграничных командировок.