СМИ: ЕС в феврале может дать оценку евроинтеграционными реформам Украины
Еврокомиссия может 27 февраля обнародовать оценку относительно прогресса с евроинтеграционными реформами Украины, от которой зависит фактическое начало переговоров о вступлении, сообщает Европейская правда.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.
По его данным, в Еврокомиссии рассчитывают обнародовать оценку прогресса реформ Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины 27 февраля.
Впрочем, эта дата еще не является финальной.
Для Украины речь идет о дополнительных реформах, очерченных в отчете о расширении, который обнародовали в ноябре. Их выполнение является условием для принятия переговорной рамки.
Напомним, лидеры ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении на декабрьском саммите.