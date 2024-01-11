Латвия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины

Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также были подписаны соглашения о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса во время совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Новый пакет помощи

Как отметил Ринкевичс, Латвия и в дальнейшем продолжит оказывать помощь Украине. В частности он проинформировал украинского коллегу о новом пакете помощи, который будет включать:

гаубицы;

боеприпасы;

противотанковое оружие;

вертолеты;

дроны;

устройства связи;

экипировка.

"Латвия взяла на себя обязательства вести коалицию дронов в рамках "Рамштайна" , - добавил лидер Латвии.

Подписаны новые соглашения

Ринкевичс и Зеленский подписали меморандумы о сотрудничестве в военные сфере, в том же числе по изготовлению дронов, которые являются важными для Украины.

"Будет также межправительственное соглашение о помощи Украине. Ранее Сейм проголосовал предоставить более 500 млн евро на программу по реконструкции в течение 3 лет - программа будет концентрироваться на Черниговскую область" , - добавил президент Латвии.

Турне Зеленского по странам Балтии

Вчера, 10 января, президент Украины прибыл с рабочим визитом в Вильнюс, где провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой. В частности лидеры стран подписали двусторонние соглашения.

Уже сегодня, 11 января, Зеленский посетил Эстонию, где также провел ряд важных встреч после чего отправился в Латвию.