Латвия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины
Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также были подписаны соглашения о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса во время совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Новый пакет помощи
Как отметил Ринкевичс, Латвия и в дальнейшем продолжит оказывать помощь Украине. В частности он проинформировал украинского коллегу о новом пакете помощи, который будет включать:
- гаубицы;
- боеприпасы;
- противотанковое оружие;
- вертолеты;
- дроны;
- устройства связи;
- экипировка.
"Латвия взяла на себя обязательства вести коалицию дронов в рамках "Рамштайна", - добавил лидер Латвии.
Подписаны новые соглашения
Ринкевичс и Зеленский подписали меморандумы о сотрудничестве в военные сфере, в том же числе по изготовлению дронов, которые являются важными для Украины.
"Будет также межправительственное соглашение о помощи Украине. Ранее Сейм проголосовал предоставить более 500 млн евро на программу по реконструкции в течение 3 лет - программа будет концентрироваться на Черниговскую область", - добавил президент Латвии.
Турне Зеленского по странам Балтии
Вчера, 10 января, президент Украины прибыл с рабочим визитом в Вильнюс, где провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой. В частности лидеры стран подписали двусторонние соглашения.
Уже сегодня, 11 января, Зеленский посетил Эстонию, где также провел ряд важных встреч после чего отправился в Латвию.