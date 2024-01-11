Кабмин официально сообщил об отзыве законопроекта о мобилизации

Правительство официально сообщило, что отозвало законопроект о совершенствовании мобилизации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Telegram-канал Кабмина.

Сообщается, что 11 января на внеочередном заседании правительство поддержало протокольное решение, инициированное Минобороны "Об отзыве внесенного в Верховную Раду проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службыˮ.

Указано, что после доработки Министерством обороны соответствующий законопроект будет повторно вынесен на рассмотрение Кабинета министров.

Что предшествовало: Источники УП сообщили, что Кабинет министров внепланово собрался 11 января и отозвал свой законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

После внесения правительственного законопроекта по совершенствованию мобилизации в парламенте возникли бурные дискуссии и споры.

После нескольких совещаний с военным руководством 11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада возвращает на доработку правительству законопроект о мобилизации. Одновременно нардепы должны передать предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.