Генштаб: Россияне трижды пыталась штурмовать на левом берегу Днепра

На фронте за сутки произошло 56 боевых столкновений, враг нанес 3 авиационных удара и совершил 16 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункта управления и 1 состава боеприпасов противника".

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Лиманском направлении наши защитники отбиты 6 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбиты 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 2 атаки врага в районе западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Да, в течение суток противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции наших войск, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.