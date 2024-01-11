Politico: ЕС может отправить в Красное море военные корабли для защиты от хуситов

Европейский Союз намерен отправить по меньшей мере три военных корабля для защиты судов в Красном море от нападений йеменских повстанцев-хуситов, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило издание Politico, которое ознакомилось с предложением Европейской службы внешних дел.

Дипломатическое ведомство ЕС предлагает создать "новую операцию ЕС", которая "будет действовать в более широком регионе – от Красного моря до Персидского залива" и может начаться уже в конце февраля.

В предложении говорится, что "точный размер и состав операции будет предметом дальнейшего оперативного планирования", но она будет предусматривать "по меньшей мере три эсминца или фрегаты, оснащенные системами ПВО, с многоцелевыми возможностями в течение не менее одного года".

Новая миссия будет опираться на совместную операцию по наблюдению под руководством Франции под названием "Агенор", которая охватывает весь Персидский залив, Ормузский пролив и часть Аравийского моря. В ней участвуют девять европейских стран – кроме Франции, это Бельгия, Греция, Дания, Италия, Нидерланды, Германия, Норвегия и Португалия.

Как известно, за последние месяцы торговые суда под флагами разных стран неоднократно попадали под обстрелы и подвергались непосредственным нападениям боевиков-хуситов, действующих с территории Йемена.

Ранее ЕС рассматривал возможность использования для этой цели своей миссии "Аталанта" по противодействию пиратству, которая действует в Индийском океане, но Испания выступила против, хотя не отвергла возможность организации отдельной миссии.

Свою миссию в Красном море уже развернули США. В декабре началась операция Prosperity Guardian, которая состоит из специальной коалиции до 20 партнеров.