АРМА показало перечень разысканных активов семьи Гринкевичей
Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений показало перечень разысканных активов львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в даче взятки следователю ГБР, и его родственников, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
Отмечается, что агентство на запрос ГБР разыскало элитную недвижимость, топавтомобили и оружие.
- жилая недвижимость - 17 (в частности, 3 квартиры в собственности жены Игоря Гринкевича Светланы; 1 львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич; 1 львовская квартира в собственности Марьяна Шведа и 2 квартиры в собственности Софии Морозюк)
- нежилая недвижимость - 7 (в частности, нежилое помещение на ул. Саксаганского в центре столицы)
- земельные участки - 18 (в частности значительные участки в Литвиновском с/совете Вышгородского района Киевской области, принадлежащие Игорю Гринкевичу и его сыну Роману Гринкевичу)
- автомобили премиум-класса - 9
- доли в уставном капитале - 14 731 625 грн
- оружие - 12
- имущественные права интеллектуальной собственности - 3.
По словам заместителя председателя АРМА Павла Великоречанина, Нацагентство установило наличие у фигурантов банковских счетов в более 8 учреждений. Поэтому АРМА инициировало мероприятия по получению информации о наличии средств и операций на счетах.
Указано, что полученные данные орган в чрезвычайно короткий срок и в полном объеме направил в ГБР для ареста активов и их будущей возможной конфискации.
Что предшествовало: Днем 11 января Государственное бюро расследований сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний.
"Для обеспечения возмещения причиненного ущерба, были наложены аресты на недвижимое имущество, транспортные средства премиум-класса, находящихся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний", - говорилось в сообщении Бюро.
Предыстория:
- 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. УП узнала, что речь идет об Игоре Гринкевиче.
- 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. гривен.
- Сын Гринкевича заявил, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.