АРМА показало перечень разысканных активов семьи Гринкевичей

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений показало перечень разысканных активов львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в даче взятки следователю ГБР, и его родственников, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Отмечается, что агентство на запрос ГБР разыскало элитную недвижимость, топавтомобили и оружие.

жилая недвижимость - 17 (в частности, 3 квартиры в собственности жены Игоря Гринкевича Светланы; 1 львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич; 1 львовская квартира в собственности Марьяна Шведа и 2 квартиры в собственности Софии Морозюк)

нежилая недвижимость - 7 (в частности, нежилое помещение на ул. Саксаганского в центре столицы)

земельные участки - 18 (в частности значительные участки в Литвиновском с/совете Вышгородского района Киевской области, принадлежащие Игорю Гринкевичу и его сыну Роману Гринкевичу)

автомобили премиум-класса - 9

доли в уставном капитале - 14 731 625 грн

оружие - 12

имущественные права интеллектуальной собственности - 3.

По словам заместителя председателя АРМА Павла Великоречанина, Нацагентство установило наличие у фигурантов банковских счетов в более 8 учреждений. Поэтому АРМА инициировало мероприятия по получению информации о наличии средств и операций на счетах.

Указано, что полученные данные орган в чрезвычайно короткий срок и в полном объеме направил в ГБР для ареста активов и их будущей возможной конфискации.

Что предшествовало: Днем 11 января Государственное бюро расследований сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний.

"Для обеспечения возмещения причиненного ущерба, были наложены аресты на недвижимое имущество, транспортные средства премиум-класса, находящихся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний" , - говорилось в сообщении Бюро.

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