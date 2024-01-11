Зеленский: Нельзя дать России подготовить мощное контрнаступление

Президент Владимир Зеленский считает необходимым избежать замораживания войны, чтобы РФ не имела возможности подготовить "мощное контрнаступление", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский на пресс-конференции в Риге, видео которой опубликовано на его странице в Facebook.

"Не дать заморозить конфликт. Не дать возможности России подготовиться к мощному контрнаступлению, за год, за два, за три, за пять. Не дать им этого сделать... Не дать России снова стать мощной".

По словам президента, надо закончить войну до этого.

Он отметил, что в случае замораживания войны санкции со временем начнут ослабевать и появится новая риторика:

"А для чего новый санкционный пакет, если нет боевых действий?"

Зеленский предупредил, что Россия готовится к реваншу, и Украина планирует не допустить этого. Нужно консолидировать общества разных государств, чтобы планы Украины совпадали с целями и возможностями ее партнеров.

"Наши цели - украинские, но планы должны совпадать с возможностями наших партнеров".