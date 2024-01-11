Зеленский упрекнул Запад: Если бы Украине дали больше ПВО, не погибали бы люди
Президент Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров, что, если бы они дали Украине больше мощных систем противовоздушной обороны, то люди бы не погибали от массированных ракетных ударов России с использованием баллистики, сообщает Украинская правда.
Об этом сказал Зеленский на пресс-конференции в Риге.
"А как жить спокойно и спать, если ты понимаешь, что у тебя есть десятки таких систем (Patriot), а Украине если бы дали сегодня 7 систем, то люди в Харькове, в Херсоне, в Одессе не погибали бы? Можно с этим нормально жить?"
Зеленский говорит, что он такого отношения Запада не понимает.
Также президент обратил внимание на задержки с поставками западного вооружения. По его словам, много украинцев погибает, пока украинские войска ждут эту помощь.
Одновременно с критикой Зеленский поблагодарил западных партнеров за поддержку.