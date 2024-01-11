Во Франции объявили состав нового правительства: меняется глава МИД

Елисейский дворец объявил состав нового правительства Франции, в котором большинство ключевых министров из правительства Элизабет Борн сохранят должности, однако меняется министр иностранных дел, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Le Figaro.

Решение по МИД оставалось неизвестным до последнего момента, тогда как информация об изменении или сохранении в должности большинства других министров оказалась в СМИ ранее в течение дня.

Министром иностранных дел вместо Катрин Колонна станет 38-летний Стефан Сежурне – юрист по образованию, до этого – генеральный секретарь партии президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" и бывший советник Макрона во время его президентской кампании. Он также возглавлял группу Renew Europe в Европарламенте.

Второе ключевое для Украины министерство обороны сохраняет своего руководителя Себастьена Лекорню.

Портфель министра внутренних дел сохраняет Жераль Дарманен.

Министром экономики остается Бруно Ле Мэр, а главой Министерства юстиции – Эрик Дюпон-Моретти.

Пресс-секретарем правительства вместо Оливье Верана станет Приска Тевенно, которая ранее была госсекретарем по вопросам молодежи.

Одно из самых больших изменений касается образовательно-культурных ведомств. Среди прочего, действующий министр по вопросам спорта и Олимпийских игр (которые в 2024 году принимает Франция) Амели Удеа-Кастера возглавит объединенное Министерство образования и спорта.

Напомним, новый премьер министр Франции Габриэль Атталь является самым молодым человеком на этом посту, а по материнской линии происходит из Одессы.