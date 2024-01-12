Оккупантам удается проводить плановые ротации: в ISW назвали причину

Эксперты Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российским войскам удается проводить плановые ротации благодаря превосходству на всей территории Восточной Украины и отсутствию давления украинских контрнаступательных операций, сообщает Украинская правда.

"Российские войска удерживают инициативу на всей территории Восточной Украины, а отсутствие украинских контрнаступательных операций, вероятно, снимает давление на оперативное развертывание, которое ранее частично ограничивало способность россиян проводить ротации" , – говорится в отчете.

Концентрация всех боеспособных сухопутных войск России в Украине и постоянные усилия России по развертыванию сил, похоже, позволит российским войскам проводить в Украине плановые ротации на оперативном уровне.

Заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что российские войска в Украине насчитывают 462 000 военнослужащих, и что это весь сухопутный компонент их сил.

Он добавил, что большинство российских подразделений в Украине укомплектованы на 92-95 процентов от их предполагаемой полной численности, и что размер российской группировки в Украине позволяет российским войскам проводить ротации по всей территории военных действий.

Скибицкий также заявил, что российские войска отводят в тыловые районы подразделения, численность которых составляет 50 процентов или меньше запланированной, и возвращают их на фронт после восстановления и пополнения.

11 января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российские военные успешно пополнили российские силы в Украине с помощью постоянной скрытой мобилизации, которая привела к пополнению более 500 000 новых военнослужащих в 2023 году.

ISW ранее наблюдал борьбу россиян за проведение ротаций на оперативном уровне от начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года до контрнаступления Украины летом 2023 года.

Очевидная способность России генерировать силы со скоростью, равной российским потерям, вероятно, предоставляет российским войскам возможность пополнять подразделения, которые российское командование отозвало с линии соприкосновения из-за деградации, а затем возвращать эти пополненные подразделения на фронт.

Однако российские войска не перехватили инициативу на поле боя в Херсонской области и, как представляется, деградируют части и соединения, действующие вблизи украинского плацдарма на восточном (левом) берегу Днепра, не прилагая очевидных усилий для проведения ротаций на оперативном уровне (хотя, как представляется, они проводят ротации на тактическом уровне).

С начала октября 2023 года российские войска провели несколько перегруппировок во время локальных наступательных операций на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях, что, вероятно, дало российским войскам время для проведения ротаций, описанных Скибицким.

С лета 2023 года ISW не наблюдал массовых жалоб со стороны россиян на отсутствие ротаций на всем театре боевых действий, а общий темп российских операций соответствует сообщениям Скибицкого.

Способность России проводить ротации на оперативном уровне, вероятно, позволит российским войскам поддерживать общий темп своих локальных наступательных операций на востоке Украины в ближайшей перспективе, но неясно, смогут ли они проводить эффективные ротации в долгосрочной перспективе или в случае интенсификации российских наступательных усилий или значительной украинской контрнаступательной операции.

Российские оперативные ротации в принципе смягчают деградацию атакующих российских сил, которая со временем может привести к кульминации российских наступательных усилий. Несколько других оперативных факторов ранее способствовали кульминации российских наступательных усилий в Украине, но основным фактором часто была нехватка живой силы и боеспособных соединений.

Российские войска проводят в Украине преимущественно тяжелые пехотные атаки штурмовыми группами, которые не обязательно требуют большого количества техники или высокого уровня подготовки.

По мнению аналитиков, общий боевой потенциал российских войск в Украине со временем может ухудшиться, поэтому, несмотря на ротацию, российские военные не смогут вести несколько значительных наступательных операций одновременно.

Если российское командование решит активизировать наступательные действия в Украине, российские военные также могут понести потери, превышающие их способность генерировать новые силы, что ограничит количество личного состава, доступного для пополнения деградировавших частей и соединений. Интенсификация российских наступательных действий приведет к переброске большего количества подразделений на линию фронта и окажет давление на количество имеющихся сил, которые могут взять на себя контроль над зоной ответственности деградированного подразделения, пока это подразделение находится на отдыхе и восстановлении.

Неясно, сможет ли нынешняя российская криптомобилизационная кампания, которая в значительной степени опирается на набор добровольцев и принудительную мобилизацию осужденных и мигрантов, обеспечить увеличение количества личного состава, необходимого для проведения ротаций во время интенсификации российских наступательных усилий.

Ключевые выводы ISW за 11 января