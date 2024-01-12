Остин руководил ударами по хуситам в Йемене из больницы – CNN
Министр обороны США Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из больницы "с помощью полного набора защищенных средств связи". Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Пентагона, сообщает Украинская правда.
"Сегодня министр Остин отдал CENTCOM (Центральное Командование Вооруженных сил США – ред.) приказ о нанесении ударов и контролировал ситуацию в режиме реального времени с помощью полного набора защищенных средств связи", – рассказал собеседник.
"После ударов он пообщался с Советом национальной безопасности, председателем и командующим CENTCOM, чтобы провести первичную оценку последствий ударов", – добавил он.
Издание напоминает, что Остин находится в больнице с 1 января после того, как у него возникли осложнения после проведенной 22 декабря операции по лечению рака простаты.
Представитель оборонного ведомства сообщил, что со вторника по вечер четверга Остин дважды разговаривал с президентом Джо Байденом и "проводил несколько ежедневных телефонных разговоров" с председателем Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном, командующим Центрального командования США генералом Эриком Куриллой и Советом национальной безопасности, "чтобы обсудить варианты реагирования и выполнения после санкционирования президента".
По словам представителя оборонного ведомства, в течение последних 72 часов он "принимал активное участие в надзоре за сегодняшними ударами и управлении ими".
Остин также участвовал во встрече с Брауном и Куриллой 9 января "для мониторинга комплексной атаки Хути на морские судоходные пути и ответа на нее в рамках операции Guardian response".
Напомним, Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.
Американские и британские военные бомбили более десятка объектов, используемых поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, в рамках массированного ответного удара с использованием ракет "Томагавк", запускаемых с военных кораблей и истребителей.
Президент Штатов Джо Байден подтвердил атаку США, Британии при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов на хуситов в Йемене.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также подтвердил, что военно-воздушные силы его страны нанесли "целенаправленные удары по военным объектам" хуситов в Йемене.