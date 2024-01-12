Курс валют НБУ на 12 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 12 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 11 января, упал на 19 коп до 38.00 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 6 коп до 41.74 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 4.28 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 48.50 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 9 коп до 44.69 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 3 коп до 9.60 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.998200
|EUR
|Евро
|41.741000
|RUB
|Рубль
|0.428150
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.500900
|CHF
|Швейцарский франк
|44.693200
|PLN
|Польский злотый
|9.600800