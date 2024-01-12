Курс валют НБУ на 12 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 12 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 января, упал на 19 коп до 38.00 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 6 коп до 41.74 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 4.28 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 48.50 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 9 коп до 44.69 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 9.60 за 1 польский злотый.