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Россия за сутки потеряла 840 военных и 10 танков – данные Генштаба

Россия за сутки потеряла 840 военных и 10 танков – данные Генштаба
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия в ходе войны против Украины потеряла около 840 своих военных, 10 танков, 16 бронемашин, 11 артиллерийских систем и другую технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника (РФ) с 24.02.22 по 12.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 368460 (+840) человек,
  • танков – 6060 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин – 11254 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 8710 (+11) ед,
  • РСЗО – 957 (+0) ед,
  • средств ПВО – 642 (+1) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6836 (+1),
  • крылатых ракет – 1806 (+0),
  • кораблей /катеров - 23 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11612 (+16) ед,
  • специальной техники – 1339 (+2)

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