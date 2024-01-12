Россия за сутки потеряла 840 военных и 10 танков – данные Генштаба

За минувшие сутки Россия в ходе войны против Украины потеряла около 840 своих военных, 10 танков, 16 бронемашин, 11 артиллерийских систем и другую технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника (РФ) с 24.02.22 по 12.01.24 ориентировочно составили: