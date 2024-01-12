Россия за сутки потеряла 840 военных и 10 танков – данные Генштаба
За минувшие сутки Россия в ходе войны против Украины потеряла около 840 своих военных, 10 танков, 16 бронемашин, 11 артиллерийских систем и другую технику.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника (РФ) с 24.02.22 по 12.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 368460 (+840) человек,
- танков – 6060 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 11254 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 8710 (+11) ед,
- РСЗО – 957 (+0) ед,
- средств ПВО – 642 (+1) ед,
- самолетов – 329 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6836 (+1),
- крылатых ракет – 1806 (+0),
- кораблей /катеров - 23 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11612 (+16) ед,
- специальной техники – 1339 (+2)