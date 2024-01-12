США приостановили помощь Украине, Конгресс должен ее возобновить – Кирби

Помощь Украине от Соединенных Штатов Америки приостановлена до одобрения Конгрессом нового финансирования.﻿ Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

По словам Кирби, США предоставили последний пакет военной помощи, на который у них хватило денег.

"Помощь, которую мы оказываем Украине, сейчас прекратилась. А атаки, которые осуществляют россияне, только усиливаются. И об этом говорили в начале этой недели, что они используют северокорейские баллистические ракеты для выполнения своей грязной работы" , - сказал Кирби.

Он отметил, что именно поэтому очень важно, чтобы Конгресс одобрил новый пакет поддержки Украины, чтобы Белый дом смог финансировать поставки вооружений.

Следует отметить, что последний пакет военной помощи Украине от США на сумму в 250 миллионов долларов был предоставлен 27 декабря 2023 года.

Помощь Украине от США

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украины и Израиля. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

В США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы потребовали принять иммиграционное законодательство, угрожая не поддержать финансирование для Украины.

В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.

Вчера республиканцы обнародовали документ под названием "План победы Украины". Он содержит объяснение, как США должны способствовать помощи Украине и критику администрации президента Джо Байдена.