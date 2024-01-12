Пограничники рассказали о ситуации на польской границе

На КПП "Медика-Шегини", который польские фемеры прекратили блокировать, очередь из автомобилей больше, чем на трех заблокированных пунктах пропуска.﻿﻿ Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Блокировка продолжается. Это три направления: пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец". "Шегини" был разблокирован на днях и там интенсивность остается. Конечно мы видим и очередь напротив пункта пропуска "Шегини".

По состоянию на утро сегодня 1000 грузовых средств находилось напротив "Шегини". И где-то 800 транспортных средств - напротив тех направлений, которые продолжают блокироваться" , – сказал Демченко.

Напомним, 6 января Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и представители движения "Обманутое село" подписали соглашение о прекращении блокирования пункта пересечения границы с Украиной в Медыке. Польская сторона вечером 6 января прекратила блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини".